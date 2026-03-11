300 yıllık çeşme acil bakıma alındı

İstanbul Beyoğlu'nda yaklaşık 300 yıl önce inşa edilen Tophane Çeşmesi, 5 Mart gecesi O.G.Y. adlı kişinin ısınmak için yaktığı ateşin büyümesi sonucu zarar görmüştü. Osmanlı döneminden kalan muhteşem eserlerden biri olan çeşme, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından acil bakıma alındı.

Çeşme daha öncede birkaç kez restore edilmişti. Vatandaşlar, sokakta yaşayanların uyumak için koydukları yatakların kötü bir görünüme neden olduğunu, ateş yakılması nedeniyle de is içinde kaldığını ve bu yüzden defalarca onarıldığını söylediler.