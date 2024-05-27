30/1-B Trafik Cezası Nedir? 30/1-B Trafik Cezası Neden Yazılır, Ne Kadar ve Kaç TL?

Trafik kurallarına uymayan sürücülere, trafik cezaları uygulanmaktadır. Trafik cezaları, sürücülerin hatalarını fark etmelerini ve bir daha tekrarlamamaları için caydırıcı bir rol oynamaktadır. Trafik cezaları, aynı zamanda trafik güvenliği için yapılan çalışmalara da kaynak oluşturmaktadır. Trafikte sıklıkla karşılaştığımız 30/1-B trafik cezası nedir,neden yazılır ve ne kadar konularını daha güvenli bir sürüş için sürücülerin bilmesi gerekmektedir.

30/1-B Trafik Cezası Nedir?

30/1-B trafik cezası, araçların teknik şartlara uygunluğuna ilişkin ihlalleri kapsar. Bu ceza, aşağıdaki durumlarda kesilir:

Araçlarda eksik parça bulunması: Fren lambası, far, sinyal lambası, ayna gibi zorunlu donanımların eksik olması veya arızalı olması.

Diğer eksiklik ve bozukluklar: Lastiklerin aşınmış olması, egzozdan aşırı duman veya gürültü çıkması, aracın muayenesinin geçerlilik süresinin dolması gibi durumlarda da 30/1-B cezası kesilebilir.

Görüşü engelleyecek veya tehlike yaratacak aksesuarlar: Aşırı boyutlu tamponlar, ralli spoylerleri, jant kapakları gibi görüşü engelleyen veya kaza halinde tehlike yaratabilecek aksesuarlar da bu cezaya dahildir.

30/1-B Trafik Cezası Ne Kadar?

2024 yılı itibarıyla 30/1-B trafik cezası 825 TL'dir. Bu ceza, erken ödeme indirimi ile 656 TL'ye kadar düşürülebilir.

Ceza puanı: 30/1-B trafik cezası 20 ceza puanına denk gelir. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır.

30/1-B Trafik Cezasından Nasıl Kurtulabilirim?

Aracınızdaki eksiklikleri ve bozuklukları en kısa sürede giderin.

Görüşü engelleyen veya tehlike yaratabilecek aksesuarları aracınızdan çıkarın.

Aracınızın muayenesini yaptırın.

Trafik cezanıza itiraz edebilirsiniz.

30/1-B Trafik Cezası ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

30/1-B trafik cezası hem sürücüye hem de araca kesilebilir.

Ceza tutanağı tebliğ edildikten sonra 30 gün içinde ödeme yapılmazsa cezanın miktarı yüzde 25 artar.

Cezaya itiraz etmek için 7 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurmanız gerekir.

30/1-B Trafik Cezasından Korunmak İçin Yapmanız Gerekenler

Aracınızın periyodik bakımını yaptırın.

Aracınızın muayenesini aksatmayın.

Trafik kurallarına uyun.

Unutmayın! Trafik kurallarına uymak, hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliği için çok önemlidir. 30/1-B trafik cezası gibi istenmeyen cezalar almamak için araçlarınızın teknik şartlara uygun olduğundan emin olun ve trafik kurallarına uyun.