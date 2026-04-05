305 numaralı odadaki cinayetin düğümü çözüldü

İstanbul Bahçelievler'deki bir otele geçtiğimiz gün 13.30 sıralarında Yonca Kölge ve beraberindeki Salih B. resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı. Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı. Aradan geçen birkaç saatte Kölge'den haber alamayan yakınları endişelenerek polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, genç kadının en son Bahçelievler'de bir otelde olduğunu tespit etti. Otelde yapılan incelemelerde Yonca Kölge'nin cansız bedenine ulaşıldı. Oteldeki işlemlerin ardından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen kadının cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI

Kölge ile birlikte otele giriş yapan ve yaklaşık 4 saat 25 dakika kaldıktan sonra otelden tek başına çıkış yapan kişinin, kadının 3 yıl önce boşandığı Salih B. olduğu ortaya çıktı. 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Salih B.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve Yonca'yı barışmak için otele çağırdığı öne sürüldü. Burada çıkan tartışmanın ardından ise Salih B.'nin, Yonca'yı bıçaklayıp kaçtığı belirtildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli eski eşi Arnavutköy Dursunköy'deki inşaat alanındaki konteynerde 2 akrabasıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.