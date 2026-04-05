Haberler Yaşam Haberleri 305 numaralı odadaki cinayetin düğümü çözüldü
Giriş Tarihi: 5.04.2026

İstanbul’da bir otelin 305 numaralı odasında bıçaklanmış halde ölü bulunan Yonca Kölge cinayetinin sırrı çözüldü. Talihsiz kadının katilinin 3 yıl önce boşandığı eski eşi Salih B. olduğu tespit edildi. Cani adamın cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi

  • ABONE OL

İstanbul Bahçelievler'deki bir otele geçtiğimiz gün 13.30 sıralarında Yonca Kölge ve beraberindeki Salih B. resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı. Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı. Aradan geçen birkaç saatte Kölge'den haber alamayan yakınları endişelenerek polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, genç kadının en son Bahçelievler'de bir otelde olduğunu tespit etti. Otelde yapılan incelemelerde Yonca Kölge'nin cansız bedenine ulaşıldı. Oteldeki işlemlerin ardından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen kadının cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI
Kölge ile birlikte otele giriş yapan ve yaklaşık 4 saat 25 dakika kaldıktan sonra otelden tek başına çıkış yapan kişinin, kadının 3 yıl önce boşandığı Salih B. olduğu ortaya çıktı. 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Salih B.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve Yonca'yı barışmak için otele çağırdığı öne sürüldü. Burada çıkan tartışmanın ardından ise Salih B.'nin, Yonca'yı bıçaklayıp kaçtığı belirtildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli eski eşi Arnavutköy Dursunköy'deki inşaat alanındaki konteynerde 2 akrabasıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz