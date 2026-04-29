306 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyeti uyuşturucuya karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Son 3 haftada düzenlenen operasyonlarda 116 kişi gözaltına alınırken operasyonlarda üç milyon 650 bin sentetik ecza, 199 kilogram Skunk maddesi, 107 kilo 385 gram Metamfetamin maddesi, 46 bin 500 uyuşturucu hap olmak üzere toplamda 306 kilo 385 gram uyuşturucu madde ve üç milyon 696 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. 89 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik yeleğiyle operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarını inceleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız
çalışmalarla ilgili bilgi aldı.