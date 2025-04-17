30x60 Fayans 1 Kutu Kaç M2 Eder? 1 Paket 30 60 Fayans Kaç Metrekare?

30x60 ölçülerindeki fayanslar, hem duvar hem de zemin kaplamasında şıklık ve standart boyut sunar. Ancak bu ölçüdeki bir paketin kaç adet fayans içerdiğini ve toplamda kaç metrekareyi kapladığını bilmek gereklidir. Çünkü paket bazında fiyatlandırma yapıldığında, metrekareye göre karşılaştırma ancak bu şekilde doğru olur. 1 paket 30x60 fayans 1 kutu kaç m2 eder, kaç metrekare sorularına ek olarak her markanın ve serinin kutu içeriğinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurmanızı da tavsiye ederiz.

30x60 Fayans 1 Kutu Kaç M2 Eder?

30x60 cm ölçüsündeki bir fayansın yüzey alanı 0,18 m²'dir (0,3 m x 0,6 m = 0,18 m²). Bir kutuda genellikle 7 veya 8 adet fayans bulunur. Buna göre:

7 adet fayans: 7 × 0,18 m² = 1,26 m²

7 × 0,18 m² = 1,26 m² 8 adet fayans: 8 × 0,18 m² = 1,44 m²

Paket içeriği üreticiye göre değişebilir; bazı markalarda kutu içinde 1,33 m² gibi farklı değerlerle de karşılaşılabilir. Bu yüzden alışverişten önce ürün etiketinde yazan "kapladığı alan" bilgisi mutlaka kontrol edilmelidir.

1 Paket 30 60 Fayans Kaç Metrekare?

30x60 cm ebatlarındaki bir kutu fayansın kaç metrekare ettiği, kutu içerisindeki fayans adedine bağlı olarak değişir. Tek bir 30x60 cm fayans 0.18 metrekare alana sahipken, bir kutunun kaç metrekare ettiği kutudaki adet sayısıyla çarpılarak bulunur. Genel olarak bir paket 30x60 fayans 1,3 m² ila 1,5 m² arasında yüzey kaplar. Ancak bazı üreticiler 6'lı, bazıları ise 8'li paketler sunar. Bu da doğrudan metrekareye etki eder. Ayrıca, kesim payı, döşeme şekli ve kırılma riski gibi faktörler göz önüne alındığında %5–10 oranında fazla almak önerilir.