Giriş Tarihi: 18.12.2025 07:54

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

2025 yılının son günlerine girilirken milyonlarca çalışan ve öğrencinin gözü takvime çevrildi. Yeni yılı karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde en çok merak edilen soruların başında "31 Aralık yarım gün mü?" ve "Yılbaşı tatili kaç gün?" soruları geliyor. 2026 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak öncesindeki mesai durumu belli oldu. İşte 31 Aralık Çarşamba ve 1 Ocak Perşembe günlerine dair tatil planlarınızı şekillendirecek tüm detaylar.

Yeni bir yıla başlangıç yapacak olmanın heyecanı yaşanırken, resmi tatil takvimi de netleşti. 2026 yılına giriş yapacağımız 1 Ocak günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de resmi tatil olarak kutlanacak. Ancak tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, yılın son günü olan 31 Aralık'ın mesai saatlerini ve bu tatilin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini araştırıyor. Özellikle kamu çalışanları ve özel sektör personeli için araştırmalar hız kazandı.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

Resmi tatil takvimine ve ilgili kanunlara göre 31 Aralık günü hakkında durum şu şekildedir:

31 Aralık Çarşamba: Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre 31 Aralık günü resmi tatil değildir. Bu nedenle 31 Aralık günü tam gün mesai yapılmaktadır.

Mevzuatta 31 Aralık için "yarım gün" ibaresi bulunmamaktadır.

1 OCAK YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak, Perşembe gününe denk gelmektedir.

Resmi Tatil: 1 Ocak Perşembe günü tam gün resmi tatildir. Okullar, üniversiteler, bankalar ve kamu kurumları kapalı olacaktır.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı tatilinin Perşembe gününe denk gelmesi, hafta sonu ile birleştirme fırsatı arayanlar için büyük bir avantaj sunuyor:

1 Ocak Perşembe: Resmi Tatil

2 Ocak Cuma: Normal Mesai Günü (Ancak çalışanlar bu günü yıllık izinlerinden kullanarak hafta sonu ile birleştirebilir.)

3 Ocak Cumartesi: Hafta Sonu

4 Ocak Pazar: Hafta Sonu

Bu durumda, 2 Ocak Cuma günü için izin alan vatandaşlar, Perşembe gününden başlayarak Pazar akşamına kadar toplamda 4 günlük kesintisiz bir tatil yapma şansına sahip olabilirler.

