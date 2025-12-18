31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

Yeni bir yıla başlangıç yapacak olmanın heyecanı yaşanırken, resmi tatil takvimi de netleşti. 2026 yılına giriş yapacağımız 1 Ocak günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de resmi tatil olarak kutlanacak. Ancak tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, yılın son günü olan 31 Aralık'ın mesai saatlerini ve bu tatilin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini araştırıyor. Özellikle kamu çalışanları ve özel sektör personeli için araştırmalar hız kazandı.
Resmi tatil takvimine ve ilgili kanunlara göre 31 Aralık günü hakkında durum şu şekildedir:
31 Aralık Çarşamba: Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre 31 Aralık günü resmi tatil değildir. Bu nedenle 31 Aralık günü tam gün mesai yapılmaktadır.
Mevzuatta 31 Aralık için "yarım gün" ibaresi bulunmamaktadır.
Yılbaşı tatilinin Perşembe gününe denk gelmesi, hafta sonu ile birleştirme fırsatı arayanlar için büyük bir avantaj sunuyor:
1 Ocak Perşembe: Resmi Tatil
2 Ocak Cuma: Normal Mesai Günü (Ancak çalışanlar bu günü yıllık izinlerinden kullanarak hafta sonu ile birleştirebilir.)
3 Ocak Cumartesi: Hafta Sonu
4 Ocak Pazar: Hafta Sonu
Bu durumda, 2 Ocak Cuma günü için izin alan vatandaşlar, Perşembe gününden başlayarak Pazar akşamına kadar toplamda 4 günlük kesintisiz bir tatil yapma şansına sahip olabilirler.