31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? 2026 Yılbaşı tatili kaç gün, hangi günlere denk geliyor?
Giriş Tarihi: 13.12.2025 14:40

31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? 2026 Yılbaşı tatili kaç gün, hangi günlere denk geliyor?

Yılın son ve ilk günlerini kapsayan Yılbaşı tatili için geri sayım başladı. 2026 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak öncesinde, çalışanlar 31 Aralık Çarşamba gününün yarım gün olup olmayacağını merak ediyor. Yılbaşı tatili bu sene hangi güne denk geliyor ve izin kullananlar kaç günlük bir tatil fırsatı yakalayacak? İşte 2026 Yılbaşı tatili takvimi ve 31 Aralık mesai durumuyla ilgili detaylı bilgiler.

Yeni yılın karşılandığı 1 Ocak, Türkiye'de resmi tatil kabul edilen tek gündür. Ancak Yılbaşı, hafta içi bir güne denk geldiğinde, öncesindeki 31 Aralık'ın mesai durumu ve sonrasındaki iş günü, tatil planlarını belirlemede kritik rol oynar. 2026 yılı için belirlenen takvimde, Yılbaşı'nın hafta içine denk gelmesi, özellikle 4 günlük uzun bir tatil fırsatını gündeme getiriyor.

2026 YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılının resmi tatil takvimine göre Yılbaşı, hafta içi bir güne denk gelmektedir. Bu durum, çalışanlar için tatili uzatma fırsatı yaratmaktadır.

Tarih Gün Mesai Durumu
31 Aralık 2025 Çarşamba Tam Gün Mesai
1 Ocak 2026 Perşembe RESMİ TATİL (Tam Gün)
2 Ocak 2026 Cuma Tam Gün Mesai
3-4 Ocak 2026 Cumartesi-Pazar Hafta Sonu Tatili

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık, yasal olarak ne tam gün ne de yarım gün resmi tatildir.

2429 sayılı kanuna göre, 31 Aralık'ın resmi tatil olduğuna dair bir madde bulunmamaktadır. 1 Ocak resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor.

31 ARALIK'TA OKULLAR, BANKALAR VE RESMİ KURUMLAR AÇIK OLACAK MI?

Bu tarih özelinde ektsra bir karar alınmadığı sürece tüm kurumlar normal mesai düzeninde çalışmaya devam edecek.

