31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? 2026 Yılbaşı tatili kaç gün, hangi günlere denk geliyor?

Yeni yılın karşılandığı 1 Ocak, Türkiye'de resmi tatil kabul edilen tek gündür. Ancak Yılbaşı, hafta içi bir güne denk geldiğinde, öncesindeki 31 Aralık'ın mesai durumu ve sonrasındaki iş günü, tatil planlarını belirlemede kritik rol oynar. 2026 yılı için belirlenen takvimde, Yılbaşı'nın hafta içine denk gelmesi, özellikle 4 günlük uzun bir tatil fırsatını gündeme getiriyor.
2026 yılının resmi tatil takvimine göre Yılbaşı, hafta içi bir güne denk gelmektedir. Bu durum, çalışanlar için tatili uzatma fırsatı yaratmaktadır.
|Tarih
|Gün
|Mesai Durumu
|31 Aralık 2025
|Çarşamba
|Tam Gün Mesai
|1 Ocak 2026
|Perşembe
|RESMİ TATİL (Tam Gün)
|2 Ocak 2026
|Cuma
|Tam Gün Mesai
|3-4 Ocak 2026
|Cumartesi-Pazar
|Hafta Sonu Tatili