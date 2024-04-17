Haberler Yaşam Haberleri 31. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | 31. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, sınav ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.4.2024 07:28 Son Güncelleme: 17.4.2024 07:30

31. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | 31. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, sınav ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) başvuruları, 4 Nisan tarihinde başlamış, 14 Nisan saat 17.00'de sona ermişti. Binlerce adayın merakla beklediği ön başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Peki, 31. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sınav tarihi belli oldu mu?

31. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | 31. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, sınav ne zaman?

31. Dönem POMEM başvuruları için adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvuru sürecini tamamladı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin erkek, bin 500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alınacak. Peki, 31. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, sınav ne zaman?

ÖN BAŞVURULAR SONA ERDİ

POMEM için 4 Nisan'da başlayan ön başvuru süresi, 14 Nisan saat 17.00'de sona erdi.

Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvurularını tamamladı.

ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM ön başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

POMEM ön başvuru sonuçları için tarih henüz belli olmadı. Polis Akademisi tarafından tarihler açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

POMEM SINAVLARI NE ZAMAN?

31. dönem POMEM sınavları için tarihler henüz açıklanmadı. Sınav tarihlerinin başvuru sonuçlarının açıklanması ile netleşmesi bekleniyor.

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31. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | 31. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, sınav ne zaman?
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