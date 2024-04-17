31. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | 31. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, sınav ne zaman?

31. Dönem POMEM başvuruları için adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvuru sürecini tamamladı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin erkek, bin 500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alınacak. Peki, 31. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, sınav ne zaman?