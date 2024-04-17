31. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | 31. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, sınav ne zaman?

31. Dönem POMEM başvuruları için adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvuru sürecini tamamladı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin erkek, bin 500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alınacak. Peki, 31. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, sınav ne zaman?
ÖN BAŞVURULAR SONA ERDİ
POMEM için 4 Nisan'da başlayan ön başvuru süresi, 14 Nisan saat 17.00'de sona erdi.
Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvurularını tamamladı.
ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM ön başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.
POMEM ön başvuru sonuçları için tarih henüz belli olmadı. Polis Akademisi tarafından tarihler açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.