31 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon: 50 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova'da FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 56 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontol hükümleri uygulandı.
FETÖ'NÜN GÜNCEL YAPILANMASINDA YER ALDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.