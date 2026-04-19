31 yaşındaki kadın yıllarca bu ağrıyla yaşadı! Ameliyata giren doktor bile şaşırdı

"ÜRETERDE BU KADAR ÇOK SAYIDA TAŞ DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM"



Doğu Anadolu'da böbrek taşı açısından çok fazla hasta bulunduğuna dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti: "Bundan daha fazla taşı böbrekten çıkarıyoruz ancak üreterde bu kadar taşı ilk kez gördüm ve daha önce üreterden bu kadar taş çıkarmamıştım. 17 yıldır ürolojideyim, binden fazla taş vakasıyla karşılaştım ama üreterde bu kadar çok sayıda taş daha önce hiç görmedim." Prof. Dr. Özkaya, hastanın operasyon sonrası ağrılarından kurtulduğunu belirterek, böbrek ve üreter taşlarının oluşmaması için bol bol su içilmesini önerdi. Özkaya, ulusal ve uluslararası kongrelerde de vakayla ilgili sunum yapacaklarını söyledi.