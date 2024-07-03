31 yıldır dinmeyen acı Başbağlar

Yaşanan katliamdan yaralı kurtulan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, "Burada bir soykırım yaşandı. Katliamdan ben de yaralı kurtuldum. 28 sivilin yanı sıra burada evleri, hatta evlerin içindeki 5 köylümüzü yakarak katledenler vahşetin adını Başbağlar koydular" dedi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldırısında 33 vatandaş hayatını kaybetti. Başbağlar köyünde, 31 yıl önce teröristlerce gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil katliamlarından biri olan Başbağlar katliamında 33 sivilin köy meydanında toplanıp kurşuna dizilerek ve ateşe verilerek katledilmesinin acısı, yakınlarınca yaklaşık çeyrek asır geçmesine rağmen ilk günkü gibi hissediliyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 31 yıl önce teröristlerce kurşuna dizilerek ve yakılarak hayatının kaybeden 33 sivil vatandaşın acısı tazeliğini korurken, katliama ait izler köyde inşa edilen müzede sergileniyor.

Başbağlar köyünde 2013 yılında açılan müzede, yaşları 13 ile 74 arasında değişen ve 5 Temmuz 1993'te teröristler tarafından katledilen 33 vatandaşın anısı yaşatılıyor. Müzenin girişinde katledilenlerin isimlerinin yer aldığı pano bulunuyor ve hain saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ile giysi, tespih, tarak ve ayakkabı gibi günlük kullandıkları eşyalar sergileniyor.

Öte yandan, Başbağlar katliamının 31. yıl dönümü 5 Temmuz Cuma günü köy meydanında yapılacak olan programla anılacak.