311 Numaralı odada sır infaz! 3 kişiyi öldürüp kayıplara karıştı

Olay, dün gece saat 22.43 sıralarında Mimarsinan Mahallesi D-100 Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışanlar silah sesleri duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 39 ADZ 818 plakalı otomobilin şoför koltuğunda ve ön yolcu koltuğunda iki kişinin yaralı halde olduğunu gördü. Şoför koltuğundakinin Emre Güçlü olduğu, ağır yaralı şekilde Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Ön koltukta bulunan Emrah Yılmaz ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Emre Güçlü de kaldırıldığı hastanede bir süre sonra öldü. İncelemelerin ardından saldırıda hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

311 NUMARALI ODADA GENÇ KIZIN CESEDİ BULUNDU

Ekipler, olai Mariny yerinin yakınındaka Park Otel'in güvenlik kameralarını incelediği sırada, otel görevlileri 311 numaralı odada bir kadının da ölü bulunduğunu bildirdi. Odaya geçen ekipler, Melisa Kölekçi isimli kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde 2 adet 9 mm kovan bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişiyi de vuran kişinin Hakan K. olduğu tespit edildi.

ÖNCE ODADA SONRA ARABADA İNFAZ

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Melisa Külekçi'nin olaydan kısa bir süre önce odaya giriş yaptığı, ardından Hakan K.'nın 311 numaralı odaya girdiği ve ve bir süre sonra tek başına çıktığı görüldü. Şüphelinin çıkar çıkmaz otel önünde çalışır vaziyette duran aracın içinde iki kişiye peş peşe ateş edip gittiği belirlendi. Şüphelinin evine gidip üzerini değiştirdikten sonra kayıplara karıştığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü aktarıldı.