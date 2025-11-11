311 Numaralı odadaki infazda yeni detaylar ortaya çıktı: Polis 3 kişiyi öldürüp kaçan şüphelinin peşinde

Kan donduran olay 10 Kasım 2025 gecesi saat 22.43 sıralarında Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre "Elamanımız çalışıyor o aradı araç gelmiş silah sesi gelmiş kamerada biri gözüküyor yatmış hareket etmiyor" ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, E5 Londra Asfaltı üzerinde 39 plakalı kırmızı renkli bir araçta iki kişinin vurulmuş halde olduğunu tespit etti.



BİRİ HASTANEDE DİĞERİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Şoför koltuğundaki kişinin 31 yaşındaki Emre Güçlü olduğu, başının arka kısmından vurulduğu ve kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi. Yan koltukta bulunan 33 yaşındaki Emrah Yılmaz isimli kişinin ise ense kısmından vurularak olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

OTEL ODASINDA GENÇ KIZIN CESEDİ

Olayın ardından yaklaşık 20 metre ilerideki otelin güvenlik kameraları incelenmek istendiğinde, otel çalışanlarının 311 numaralı odada bir kadının da ölü bulunduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri odaya geçti.

Burada 27 yaşındaki Melisa Kölekçi isimli kadının başının sağ kısmından vurularak öldüğü tespit edildi. Olay yerinde iki adet 9 mm boş kovan bulundu.

KAMERADEKİ AYRINTILAR

Genişletilen soruşturmada incelenen güvenlik kamera görüntüleri cinayetin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Yapılan çalışmada failin 32 yaşındaki Hakan K.'nın olduğu tespit edildi. Elde edilen görüntülere göre Hakan K.'nın 9 Kasım'da otelde 311 numaralı odaya giriş yaptığı, 10 Kasım'da ise Melisa Kölekçi'nin de aynı odaya geldiği tespit edildi.

ARKA KAPIYI AÇIP ATEŞ ETMİŞ

Genç kadını kafasından vurarak öldüren zanlı Hakan K., incelenen görüntülere göre saat 22.23'te otelden çıkarak dışarda çalışır vaziyette bekleyen kırmızı araça doğru yürüyor. Aracın sağ arka kapısını açan Hakan K. araçta oturan Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz'a ateş ettiği, ardından Mimaroba yönüne yaya olarak kaçtığı görüntülere yansıdı.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİP KAÇTI

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin olaydan sonra Ekinoba Mahallesi'nde bulunan evine gittiğini ve burada kıyafetlerini değiştirip bir araçla ayrıldığını belirledi.

ÇOK SAYIDA ASAYİŞ MÜESSİR SUÇU

Araçla kaçarak izini kaybettiren şüpheli Hakan K.'nın çok sayıda asayişe müessir suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için soruşturma derinleştirildi.

GEÇMİŞE DAİR BİR BAĞLANTI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından üç ceset klasik otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cinayet Masası ekipleri, şüpheli ile maktuller arasında geçmişe dayalı bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor.