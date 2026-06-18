32 ayrı organize suç örgütüne darbe

JANDARMA Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca, Erzurum, Manisa, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak, Trabzon, Sakarya, Sinop, Antalya, Konya, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın, Iğdır, Mersin, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de olmak üzere 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 313 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 197'si tutuklandı, 114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 21 milyar 944 milyon lira tutarında hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi. Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait 52 taşınmaz ve 1.489 banka hesabına tedbir işlemleri uygulandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!