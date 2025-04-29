32 GB Hafıza Telefon İçin Yeterli Mi? 32 GB Hafıza Kaç Fotoğraf ve Video Alır?

Akıllı telefonların gelişmiş kamera sistemi sayesinde pek çok kimse fotoğraf ve videoları telefonuyla çekmektedir. Ancak bunları saklayabilmek için cihazın yeterli hafıza kapasitesinin olması gerekmektedir. Hali hazırda kullanılan telefon uygulamaları da hafızada yer kapladığı için 32 GB hafıza telefon için yeterli mi sorusu gündeme gelmektedir. Dosya saklamak isteyenler ise 32 GB hafıza kaç fotoğraf ve video alır sorusunu araştırmaktadır.

32 GB Hafıza Telefon İçin Yeterli Mi?

Günümüzde her bireyin sahip olduğu akıllı telefonlarla pek çok iş halledilebilmektedir. Hal böyle olunca hemen herkesin vazgeçilmez bir aracı haline gelen akıllı telefonların sahip olduğu hafıza kapasitesi 8 GB'dan başlayarak 1 terabayta kadar uzanmaktadır. 32 GB hafıza, genellikle iletişim ve internet kullanımı için kullanan bir telefon için yeterlidir. Ancak telefona çeşitli uygulama ve oyun yüklenecekse üzerine fotoğraf ve videolarda saklanacaksa o telefon için 32 GB hafıza yeterli gelmez.

32 GB Hafıza Kaç Fotoğraf Ve Video Alır?

Fotoğraf ve videoların piksel kalitesine göre kapladıkları hacim yani hafıza boyutları değişkenlik göstermektedir. Ortalama çözünürlükteki bir fotoğraf yaklaşık 2-3 MB arası yer tutmaktadır. Videolarda ise hem çözünürlük hem süre bu duruma etki etmektedir. Örneğin 1 dakikalık video yaklaşık olarak 200-400 MB yer kaplamaktadır. 32 GB hafıza 20 bin ila 25 bin arasında fotoğraf, 60-65 dakikalık video almaktadır.