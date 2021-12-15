Haberler Yaşam Haberleri 32 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu? 32 Nerenin Numarası?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:41 Son Güncelleme: 15.12.2021 09:41

32 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu? 32 Nerenin Numarası?

32 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu? 32 Nerenin Numarası?

Her ülkenin kendine ait bir telefon kodu vardır. Örneğin Türkiye’nin telefon kodu 90’dır. Bu telefon kodları ülkeler arası iletişimi kolaylaştırmak ve bağlantıyı hızlı bir şekilde sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Peki, 32 nerenin, hangi ülkenin kodudur? 32 nerenin numarası ve kime aittir sorusu, bu numaradan çağrı alan pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. İşte bu numaranın ait olduğu ülke…

Hemen hemen herkesin yurt dışında özellikle de Avrupa ülkelerinde yakın akrabası vardır. İnsanlar yakınları ile iletişim kurabilmek için telefonları tercih ederler. Telefon numaraları başka ülkedeki insanlara ulaşabilmemizi kendilerine ait özel kodlarla sağlar. Peki, 32 nolu telefon kodu kime aittir? 32 nerenin, hangi ülkenin kodu ve nerenin numarası? İşte, tüm detaylar…

32 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu?

32, Batı Avrupa ülkelerinden biri olan Belçika'ya ait telefon kodudur. Türkiye'den ya da başka bölgedeki ülkelerden Belçika'da bulunan birisini aramak için telefon numarasının başına 32 nolu kodun yazılması gerekmektedir. Bu kod Belçika ile iletişimi sağlamak için oluşturulmuş, sadece ona ait bir koddur. 32 nolu kod ile başlamayan telefon numaraları Belçika ile iletişimi sağlayamaz.

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32 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu? 32 Nerenin Numarası?
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