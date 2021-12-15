32 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu? 32 Nerenin Numarası?

Hemen hemen herkesin yurt dışında özellikle de Avrupa ülkelerinde yakın akrabası vardır. İnsanlar yakınları ile iletişim kurabilmek için telefonları tercih ederler. Telefon numaraları başka ülkedeki insanlara ulaşabilmemizi kendilerine ait özel kodlarla sağlar. Peki, 32 nolu telefon kodu kime aittir? 32 nerenin, hangi ülkenin kodu ve nerenin numarası? İşte, tüm detaylar…

32 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu?

32, Batı Avrupa ülkelerinden biri olan Belçika'ya ait telefon kodudur. Türkiye'den ya da başka bölgedeki ülkelerden Belçika'da bulunan birisini aramak için telefon numarasının başına 32 nolu kodun yazılması gerekmektedir. Bu kod Belçika ile iletişimi sağlamak için oluşturulmuş, sadece ona ait bir koddur. 32 nolu kod ile başlamayan telefon numaraları Belçika ile iletişimi sağlayamaz.