Trafikte güvenliği sağlamak ve kazaları önlemek için belirlenmiş kurallar ve bu kurallara uymama durumunda uygulanan yaptırımlar vardır. Bu yaptırımlardan biri de trafik cezalarıdır. Trafik cezaları, trafik kurallarına uymayan sürücülere caydırıcılık sağlamak ve onları bilinçli davranmaya teşvik etmek amacıyla uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/1 maddesi, araçlarda yapılan değişikliklerin ruhsata işlenmemesi durumunda işlenen bir trafik ihlalini kapsar. Bu yazıda, 32/1 trafik cezası nedir, 32/1 trafik cezası neden yazılır, ne kadar ve kaç TL gibi soruların yanıtlarını bulacaksınız.

32/1 Trafik Cezası Nedir ve Neden Yazılır?

32/1 trafik cezası, aracınızda ruhsata işlenmesi gereken herhangi bir değişiklik yaptırdığınızda ve bu değişikliği 30 gün içerisinde ruhsata işlemediğinizde kesilen cezadır. Bu değişiklikler şunları içerebilir:

Renk Değişikliği: Aracınızın ruhsata kayıtlı rengini değiştirirseniz, yeni rengin ruhsata işlenmesi zorunludur.

Motor Değişikliği: Aracınızın motorunu değiştirirseniz, yeni motorun bilgileri ruhsata işlenmelidir.

Şasi Numarası Değişikliği: Aracınızın şasi numarası değiştiyse, bu durum ruhsata işlenmelidir.

Plaka Değişikliği: Aracınızın plakasını değiştirirseniz, yeni plaka numarası ruhsata işlenmelidir.

Gaz Sistemi Değişikliği: Aracınızın benzinliden LPG'ye veya LPG'den benzine dönüştürülmesi gibi bir gaz sistemi değişikliği yaptırdıysanız, bu durum ruhsata işlenmelidir.

Yolcu Kapasitesi Değişikliği: Aracınızın yolcu kapasitesinde bir değişiklik yaptırdıysanız, bu durum ruhsata işlenmelidir.

32/1 Trafik Cezası Ne Kadar?

2024 yılı itibarıyla 32/1 trafik cezası 690 TL'dir. Bu ceza, ihlalin ilk defa işlenmesi durumunda uygulanır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artabilir.

32/1 Trafik Cezası Ne Zaman Yazılır?

32/1 trafik cezası, trafik kontrolü sırasında veya ruhsat kontrolü sırasında tespit edildiğinde yazılır. Ayrıca, jandarma veya trafik zabıtası gibi yetkililer tarafından da tespit edilebilir.

32/1 Trafik Cezasından Nasıl Kurtulunur?

32/1 trafik cezasından kurtulmak için, ruhsata işlenmesi gereken değişikliği 30 gün içerisinde yaptırmalı ve ruhsata işletmelisiniz. Bunu yaptıktan sonra, cezanın iptali için e-Devlet üzerinden veya trafik tescil şubelerine başvurabilirsiniz.

32/1 Trafik Cezası Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Aracınızda herhangi bir değişiklik yaptırdıktan sonra, ruhsata işleme işlemini 30 gün içerisinde yaptırmayı unutmayın.

Ruhsat işleme işlemini yaptırmak için gerekli belgeleri yanınızda bulundurun.

Trafik cezası tebligatını aldıktan sonra, 30 gün içerisinde itiraz hakkınız olduğunu unutmayın.

32/1 trafik cezası, araç trafikten men cezasına neden olabilir.

Sonuç olarak, 32/1 trafik cezası, araçlarda yapılan değişikliklerin ruhsata işlenmemesi nedeniyle kesilen bir cezadır. Bu cezadan kaçınmak için, ruhsata işlenmesi gereken değişiklikleri 30 gün içerisinde yaptırmanız ve ruhsata işletmeniz önemlidir.