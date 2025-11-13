33. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHLERİ BEKLENİYOR! 2025 Polis Akademisi POMEM başvuruları ne zaman,şartları neler?

Polis Akademisi Başkanlığı, 2025 POMEM öğrenci alımı için başvuru kılavuzunu yayımlayacak. Başvurular www.pa.edu.tr üzerinden yapılacak ve kılavuzda taban puanlar açıklanacak. Süreçte adaylar sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakatlardan geçecek. Peki, 33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?
Geçen yıl 32. Dönem POMEM alımı kasım ayında duyurulmuş ve ön başvurular 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl 33. Dönem POMEM başvurularının da yıl sonunda başlaması bekleniyor.
Başvuru yapacak adayların lisans veya ön lisans mezunu olması gerekiyor ve işlemler genellikle Polis Akademisi'nin resmi web sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle gerçekleştiriliyor. Lise mezunu adaylar için PMYO alımları ayrı bir süreçte yapılmakta ve 2025 yılı içinde duyurulacak.
Polislik başvuruları ve sınav takvimiyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesinin düzenli takip edilmesi önem taşıyor.
POMEM başvuruları, yayınlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. e-Devlet POMEM başvuru formunun doldurulması ile gerçekleştirilecek işlemlerde adaylar başvuru sayfasının altında yer alan 'ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET' butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracak.
33. Dönem POMEM başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber KPSS puan şartı ve başvuru şartları netlik kazanacak. Ancak genel olarak POMEM başvuru şartları şöyledir:
-T.C. vatandaşı olmak,
-Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
-KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak (KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
-18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak
- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,-Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.