33. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHLERİ BEKLENİYOR! 2025 Polis Akademisi POMEM başvuruları ne zaman,şartları neler?

33. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI

Geçen yıl 32. Dönem POMEM alımı kasım ayında duyurulmuş ve ön başvurular 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl 33. Dönem POMEM başvurularının da yıl sonunda başlaması bekleniyor.

Başvuru yapacak adayların lisans veya ön lisans mezunu olması gerekiyor ve işlemler genellikle Polis Akademisi'nin resmi web sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle gerçekleştiriliyor. Lise mezunu adaylar için PMYO alımları ayrı bir süreçte yapılmakta ve 2025 yılı içinde duyurulacak.

Polislik başvuruları ve sınav takvimiyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesinin düzenli takip edilmesi önem taşıyor.