Haberler Yaşam Haberleri 33 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon: 69 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 12.05.2026 11:36

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca FETÖ’ye yönelik 33 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 69 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 43’ü tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SENA UYANER
Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Burdur, Denizli, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Van'da FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 69 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 43'ü tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

GÜNCEL YAPILANMA İÇERİSİNDE YER ALDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

