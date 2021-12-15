33 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu? 33 Nerenin Numarası?

Yurt dışını aramak için telefonların başında bulunan numaralar ülkelere ait kodları belirtmektedir. O kodlardan biri de 33 nolu telefon kodudur. Bu kodlar, ülkeler arası telefon aramalarında karmaşayı önlemek adına oldukça fayda sağlar. Peki, 33 nerenin, hangi ülkenin kodu? İşte, 33 nerenin numarası sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…

33 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu?

Telefon numaralarının başında bulunan kodlar, telefonların hangi ülkeye ait olduğunu anlamamızı sağlar. 33 numaralı kod Fransa'ya aittir. Fransa'yı aramak isteyenler numaranın başına 33 yazarak oradaki kişilerle iletişim sağlayabilirler.