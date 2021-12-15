Haberler Yaşam Haberleri 33 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu? 33 Nerenin Numarası?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:35 Son Güncelleme: 15.12.2021 09:36

33 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu? 33 Nerenin Numarası?

33 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu? 33 Nerenin Numarası?

Her ülkenin kendisine ait telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu kodlar ülkeler arası iletişimde insanların birbirleriyle olan iletişimini kolaylaştırmakta ve farklı ülkelerden gelen aramaların tespit edilmesini sağlamaktadır. Peki, 33 nerenin, hangi ülkenin kodu? 33 nerenin numarası? İşte bu soruların yanıtı ve 33 ile başlayan aramaların geldiği ülke…

Yurt dışını aramak için telefonların başında bulunan numaralar ülkelere ait kodları belirtmektedir. O kodlardan biri de 33 nolu telefon kodudur. Bu kodlar, ülkeler arası telefon aramalarında karmaşayı önlemek adına oldukça fayda sağlar. Peki, 33 nerenin, hangi ülkenin kodu? İşte, 33 nerenin numarası sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…

33 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu?

Telefon numaralarının başında bulunan kodlar, telefonların hangi ülkeye ait olduğunu anlamamızı sağlar. 33 numaralı kod Fransa'ya aittir. Fransa'yı aramak isteyenler numaranın başına 33 yazarak oradaki kişilerle iletişim sağlayabilirler.

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33 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu? 33 Nerenin Numarası?
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