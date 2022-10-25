Haberler Yaşam Haberleri 33 Nerenin Plakası? 33 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 14:50 Son Güncelleme: 25.10.2022 14:50

33 Nerenin Plakası? 33 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Ülkemizde yer alan 81 şehrimiz için de ayrı ayrı plaka kodları bulunmaktadır. Bunlardan biri olan 33 plaka kodu özellikle şehirler arası yolculuklarda rastlandığında çoğu kişi için merak konusu olur. 01-81 numaraları arasında sıralanan kodlar aynı zamanda harf gruplarıyla da şehrin ilçelerine göre sıralanır. Peki, 33 plaka kodu hangi şehre aittir? 33 plaka nerenin kodu? İşte detaylar…

33 Nerenin Plakası? 33 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Türkiye'de yer alan her vilayet için toplamda 81 kod bulunmaktadır. 01-81 sayıları arasında sıralanan bu plaka kodları her bir ili temsil etmekle beraber kendi içlerinde de harf gruplarına göre sıralanarak ilçeleri de gösterir. Özellikle trafikte araçlarda yer alan bu kodlar vatandaşların merak konusu olmaktadır. Peki, 33 plaka kodu hangi şehre aittir? 33 plaka nerenin kodu? İşte tüm detaylar…

33 PLAKA NERENİN KODU?

Eski adıyla İçel şimdiki adıyla Mersin'e ait olan 33 plaka kodu toplamda 13 ilçeye sahip olmakla beraber büyükşehirlerimizden sayılmaktadır. Bu kodu yolculuk esnasında gören vatandaşlar ait olduğu ili merak ederek araştırıyor.

33 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASI?

Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Tarsus, Silifke, Erdemli, Çamlıyayla, Mut ve Gülnar ilçelerinin bir araya gelmesiyle oluşan Mersin ilimize kayıtlı olan araç plakalarının ilk iki hanesi 33'tür. Aynı zamanda bazı harf grupları da illerde yer alan ilçeleri temsil etmektedir.

MERSİN İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HAFLERİ

Tarsus (Şehitkerim vd): J, M, N, NA-NZ, NAA-NZZ, P, PA-PZ, S, T

Erdemli: J, M, S, T, V, VA-VZ,

Mut: J, M, S, T, UA-UZ

Silifke: J, K, KA-KZ, KAA-KZZ, M, S, T

Akdeniz (Toros vd): A, AC-AZ, AAB, B, D, DA-DZ, E, EA-EZ, F, FA-FZ, H, HA-HZ, J, M, RA-RZ, S, SZ-SZ, T, TA-TZ

Anamur: J, LA-LZ, M, S, T

Aydıncık: J, M, S, T

Bozyazı: J, M, S, T, ZA-ZZ

Çamlıyayla: J, M, S, T

Gülnar: J, M, S, T, YA-YZ

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33 Nerenin Plakası? 33 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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