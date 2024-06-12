33 yıl sonra devlet desteğiyle dönüyorlar

Terör olayları nedeniyle 1991 yılında köylerinden ayrı kalmak zorunda Çanaklı köyü sakinleri, yıllar sonra doğdukları köylerine geri dönüş yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hakkari Valiliği'nin köylere geri dönüş projeleri doğrultusunda başlatılan yol çalışmaları kapsamında Çanaklı Köyünü ziyaret eden Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Karadağ, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için imkanlar dahilinde ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Karadağ, başlatılan çalışmalar kapsamında eski Çanaklı Köyüne 5 kilometre yeni yol yapılacağını ve 13 kilometre yolun ise bakım ve onarımının sağlanacağını ifade etti.

33 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNECEKLER

Terör olayları nedeniyle 1991 yılında köylerinden ayrı kalmak zorunda kalan ve Hakkari-Van karayolu üzerindeki Zap Vadisi kenarına yerleşen Çanaklı köyü sakinleri, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte yıllardır özlem duydukları eski köylerine geri dönüş yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hasret duydukları eski köylerine dönecek olmanın sevincini yaşadıklarını belirten Çanaklı Köyü sakinleri, devlete teşekkür etti. Köye dönüş kapsamında Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol çalışmalarının 2 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.