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Giriş Tarihi: 25.2.2025 16:36 Son Güncelleme: 25.2.2025 17:47

34 haftalık bebeklerin, helikopter ambulansla umut yolculuğu

Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Gülnar Devlet Hastanesi'nde, erken doğum sebebiyle dünyaya gelen 34 haftalık ikiz bebekler ileri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
34 haftalık bebeklerin, helikopter ambulansla umut yolculuğu

Gülnar Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen doğum ve yapılan ilk müdahalenin ardından bebeklerin nakline karar verildi. Sağlık Bakanlığı'nın Hava Ambulans Hizmeti sayesinde bebekler, en kısa sürede ve güvenli bir şekilde Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hastanede yenidoğan uzmanları tarafından karşılanan bebeklerin tedavisine hemen başlandı.

Acil durumlarda ve uzak mesafeli nakillerde hastaların gerekli tıbbi yardımı en kısa sürede almasını sağlayan Sağlık Bakanlığı Hava Ambulans Hizmeti, bebeklerin hızlı ve kaliteli sağlık hizmetine ulaşmasında yine önemli bir rol üstlendi. Bu hizmeti sağlayan hava operasyon ekibine, acil sağlık hizmetleri personellerimize, bebeklerin dünyaya gelmesinde ve bundan sonraki bakım ve tedavilerinde özverili şekilde görev alan Gülnar Devlet Hastanesi ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri yaptığı açıklamada, "Hava operasyon ekibine, acil sağlık hizmetleri personellerimize, bebeklerin dünyaya gelmesinde, bakım ve tedavilerinde özverili şekilde görev alan Gülnar Devlet Hastanesi ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

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34 haftalık bebeklerin, helikopter ambulansla umut yolculuğu
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