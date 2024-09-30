34 Nerenin Kodu? +34 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), telekomünikasyon alanında küresel düzenin sağlanması ve teknolojik gelişmelerin yönlendirilmesi konusunda önemli bir role sahiptir. Eğer farklı bir ülkenin telefon kodu ile aranıyorsanız hangi ülkeye ait olduğunu bilmeliyiz. Çünkü bir yakınınız mı arıyor ya da farklı sebepler ile mi aranıyorsunuz anlayabilirsiniz. +34 nerenin kodu, neresi, hangi ülkeye ait gibi konular bilinmeyen bir numara tarafından başka bir ülkeden arandığınızda merak edilen konulardandır.

34 Nerenin Kodu?

+34, İspanya'nın telefon kodudur. Bu bilgi, gelen aramaları anlamana ve yurt dışına arama yapmana yardımcı olur. Öncelikle "+" işareti, ardından ülke kodu (bu durumda +34) ve sonra da şehir içi veya şehirlerarası numara tuşlanır.

+34 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

+34 ülke telefon kodu İspanya'ya aittir. İspanya'yı uluslararası aramalarda bu kodla arayabilirsiniz. Örneğin, Türkiye'den İspanya'da bir telefon numarasını aramak isterseniz, numaranın başına +34 eklemeniz gerekir.

Örnek:

İspanya'daki bir numara: 612 345 678

Uluslararası arama şekli: +34 612 345 678

Bu şekilde, İspanya'daki kişiye ulaşabilirsiniz.