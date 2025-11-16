Haberler Yaşam Haberleri 34 suç kaydı bulunan şüpheli genç genci boynundan bıçakladı
Giriş Tarihi: 16.11.2025 17:43

Kırıkkale’de bir genci boynundan bıçaklayarak kaçan şüpheli, güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Sanayi Mahallesi Tevfik Kış Caddesi’nde yaşanan olayda, H.K. (20) karşılaştığı S.A.’nın (19) yanına gidip aniden boyun kısmına doğru bıçak salladı. Hafif şekilde yaralanan genç kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koşarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, ilk ifadesinde saldırganı tanımadığını, kendisinden çakmak istedikten sonra bir anda bıçakla üzerine geldiğini söyledi. Kısa sürede düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli H.K.'nin 34 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde şüphelinin S.A.'nın yanına giderek bıçakla saldırdığı ve ardından hızla kaçtığı net şekilde görülüyor.

