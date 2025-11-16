34 suç kaydı bulunan şüpheli genç genci boynundan bıçakladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, ilk ifadesinde saldırganı tanımadığını, kendisinden çakmak istedikten sonra bir anda bıçakla üzerine geldiğini söyledi. Kısa sürede düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli H.K.'nin 34 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde şüphelinin S.A.'nın yanına giderek bıçakla saldırdığı ve ardından hızla kaçtığı net şekilde görülüyor.