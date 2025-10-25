34 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu

Nevşehir'de henüz bir günlükken cami avlusuna bırakılan Ayşe Taş, 34 yıl sonra ve gerçek ailesi ve soyadına kavuştu. Yasak bir ilişkiden dünyaya gelen ve bir gün sonra cami avlusuna bırakılan Ayşe, devlet korumasına alındı. 12 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrendi. 18 yaşına geldiğinde hukuki süreci başlatan Taş, sonuç alamayınca son çare olarak 2015'te Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katıldı. Gelen bir ihbar, sonucu gerçek ailesini bulan Ayşe'nin, savcılık kararıyla yapılan DNA testlerinde biyolojik annesinin L.S., biyolojik babasının da Ömer Taş olduğu belirlendi. Yıllar süren davalar sonunda önceki gün adli sürecin tamamlanmasıyla, 34 yaşında gerçek ailesinin üzerine kaydedilen Ayşe'nin "Neşeli" olan soyadı, "Taş" olarak değiştirildi. Yeni kimliğini alan Taş, "Artık kim olduğumu biliyorum. İkinci kez doğdum. Tek amacım kim olduğumu öğrenmekti. Artık bir soy ağacım var. Dedemi, halamı, amcamı görebiliyorum " dedi.