Haberler Yaşam Haberleri 349 milyon liralık kaçak pırlanta baskını! 81 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 15.05.2026 08:37 Son Güncelleme: 15.05.2026 08:42

İstanbul merkezli İkinci Dalga kaçak pırlanta operasyonunda 81 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lira olan kaçak pırlanta ele geçirildiği ifade edildi.

Emir SOMER
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yurt dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden kişilere İkinci Dalga operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olarak Antalya, İzmir ve Hatay'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak pırlanta ele geçirildi. 2025 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen ilk operasyon ve devam eden soruşturma kapsamında toplam piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lira olan kaçak pırlanta ele geçirildiği belirtildi. Son operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

