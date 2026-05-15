349 milyon liralık kaçak pırlanta baskını! 81 kişi gözaltına alındı

Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yurt dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden kişilere İkinci Dalga operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olarak Antalya, İzmir ve Hatay'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak pırlanta ele geçirildi. 2025 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen ilk operasyon ve devam eden soruşturma kapsamında toplam piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lira olan kaçak pırlanta ele geçirildiği belirtildi. Son operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Ümmügülsüm Yiğit - Editör