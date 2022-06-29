34AS Durakları - 34AS Metrobüs Durakları Ve Güzergahı Nedir, Hangi Duraklardan Geçiyor?

34AS gibi kodlamalar, önceden metrobüslerde kullanılmaktaydı. Son zamanlarda yapılan değişikliklerle birlikte artık metrobüsün tabelalarında son durakların isimleri yazmaktadır. Fakat halk arasında yine bu kodlamaların kullanıldığı görülmektedir. 34AS otobüsünün belirli bir güzergahı bulunmaktadır. Bu güzergahta toplam 33 tane durak bulunmaktadır. Buna göre 34AS otobüsü hangi duraklardan geçiyor? Gerekli detayları hazırladık. 34AS otobüsü güzergahı nedir? Sorularının cevapları…
34AS durakları, Avcılar ile Söğütlüçeşme arasında bulunmaktadır. Bunun yanında bazı metrobüs hatları daha bulunmaktadır. Fakat son zamanlarda metrobüslerdeki tabelalarda, metrobüsün gideceği son durak yazmaktadır. Bunlara ek olarak toplam 33 tane durak bulunmaktadır. Buna göre 34AS metrobüs durakları sırasıyla şu şekildedir:
1. Avcılar Merkez Üniversite Kampüs
2. Şükrübey
3. İBB Sosyal Tesisler
4. Küçükçekmece
5. Cennet
6. Florya
7. Beşyol
8. Sefaköy
9. Yenibosna
10. Şirinevler
11. Bahçelievler
12. İncirli
13. Zeytinburnu
14. Merter
15. Cevizlibağ
16. Topkapı
17. Bayrampaşa – Maltepe
18. Adnan Menderes
19. Edirnekapı
20. Ayvansaray
21. Halıcıoğlu
22. Okmeydanı
23. Darülaceze – Perpa
24. Okmeydanı Hastane
25. Çağlayan
26. Mecidiyeköy
27. Zincirlikuyu
28. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
29. Burhaniye
30. Altunizade
31. Acıbadem
32. Uzunçayır
33. Fikirtepe
34. Söğütlüçeşme
29 Haziran tarihine göre 34AS otobüslerinin kalkış saatleri ve zaman aralıkları şu şekilde gösterilebilir:
Avcılar Kalkış
00:00 - 00:30 9-15 dk.
05:30 - 06:00 0 5:45, 05:55
06:00 - 22:30 1-3 dk.
22:30 - 23:00 4-8 dk.
23:00 - 00:00 1-3 dk.
06:00 - 22:30 1-3 dk.
- Cumartesi
22:30 - 23:30 4-8 dk.
23:30 - 00:00 23:30
00:00 - 00:30 4-8 dk.
00:30 - 01:00 9-15 dk.
- Pazar:
06:00 - 08:30 1-3 dk.
08:30 - 09:00 4-8 dk.
09:00 - 23:00 1-3 dk.
23:00 - 00:00 4-8 dk.
Söğütlüçeşme Kalkış
- İş Günleri:
05:00 - 05:30 05:20, 05:25
05:30 - 06:00 4-8 dk.
06:00 - 22:30 1-3 dk.
22:30 - 23:30 4-8 dk.
- Cumartesi:
06:00 - 22:30 1-3 dk.
22:30 - 23:30 4-8 dk.
- Pazar:
00:00 - 00:30 4-8 dk.
00:30 - 01:00 9-15 dk.
06:00 - 08:30 1-3 dk.
08:30 - 09:00 4-8 dk.
09:00 - 10:00 1-3 dk.
10:00 - 10:30 4-8 dk.
10:30 - 20:00 1-3 dk.
20:00 - 20:30 4-8 dk.
20:30 - 22:30 1-3 dk.
22:30 - 00:00 4-8 dk.