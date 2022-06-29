34AS Durakları - 34AS Metrobüs Durakları Ve Güzergahı Nedir, Hangi Duraklardan Geçiyor?

34AS gibi kodlamalar, önceden metrobüslerde kullanılmaktaydı. Son zamanlarda yapılan değişikliklerle birlikte artık metrobüsün tabelalarında son durakların isimleri yazmaktadır. Fakat halk arasında yine bu kodlamaların kullanıldığı görülmektedir. 34AS otobüsünün belirli bir güzergahı bulunmaktadır. Bu güzergahta toplam 33 tane durak bulunmaktadır. Buna göre 34AS otobüsü hangi duraklardan geçiyor? Gerekli detayları hazırladık. 34AS otobüsü güzergahı nedir? Sorularının cevapları…

34AS Metrobüs Güzergahı

34AS durakları, Avcılar ile Söğütlüçeşme arasında bulunmaktadır. Bunun yanında bazı metrobüs hatları daha bulunmaktadır. Fakat son zamanlarda metrobüslerdeki tabelalarda, metrobüsün gideceği son durak yazmaktadır. Bunlara ek olarak toplam 33 tane durak bulunmaktadır. Buna göre 34AS metrobüs durakları sırasıyla şu şekildedir:

1. Avcılar Merkez Üniversite Kampüs

2. Şükrübey

3. İBB Sosyal Tesisler

4. Küçükçekmece

5. Cennet

6. Florya

7. Beşyol

8. Sefaköy

9. Yenibosna

10. Şirinevler

11. Bahçelievler

12. İncirli

13. Zeytinburnu

14. Merter

15. Cevizlibağ

16. Topkapı

17. Bayrampaşa – Maltepe

18. Adnan Menderes

19. Edirnekapı

20. Ayvansaray

21. Halıcıoğlu

22. Okmeydanı

23. Darülaceze – Perpa

24. Okmeydanı Hastane

25. Çağlayan

26. Mecidiyeköy

27. Zincirlikuyu

28. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

29. Burhaniye

30. Altunizade

31. Acıbadem

32. Uzunçayır

33. Fikirtepe

34. Söğütlüçeşme

34AS Otobüs Saatleri

29 Haziran tarihine göre 34AS otobüslerinin kalkış saatleri ve zaman aralıkları şu şekilde gösterilebilir:

Avcılar Kalkış

00:00 - 00:30 9-15 dk.

05:30 - 06:00 0 5:45, 05:55

06:00 - 22:30 1-3 dk.

22:30 - 23:00 4-8 dk.

23:00 - 00:00 1-3 dk.

06:00 - 22:30 1-3 dk.

- Cumartesi

22:30 - 23:30 4-8 dk.

23:30 - 00:00 23:30

00:00 - 00:30 4-8 dk.

00:30 - 01:00 9-15 dk.

- Pazar:

06:00 - 08:30 1-3 dk.

08:30 - 09:00 4-8 dk.

09:00 - 23:00 1-3 dk.

23:00 - 00:00 4-8 dk.

Söğütlüçeşme Kalkış

- İş Günleri:

05:00 - 05:30 05:20, 05:25

05:30 - 06:00 4-8 dk.

06:00 - 22:30 1-3 dk.

22:30 - 23:30 4-8 dk.

- Cumartesi:

06:00 - 22:30 1-3 dk.

22:30 - 23:30 4-8 dk.

- Pazar:

00:00 - 00:30 4-8 dk.

00:30 - 01:00 9-15 dk.

06:00 - 08:30 1-3 dk.

08:30 - 09:00 4-8 dk.

09:00 - 10:00 1-3 dk.

10:00 - 10:30 4-8 dk.

10:30 - 20:00 1-3 dk.

20:00 - 20:30 4-8 dk.

20:30 - 22:30 1-3 dk.

22:30 - 00:00 4-8 dk.