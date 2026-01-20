Haberler Yaşam Haberleri 3,5 aylık bebeğin acı sonu: Hareketsiz bulundu, hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 20.01.2026 17:53

3,5 aylık bebeğin acı sonu: Hareketsiz bulundu, hayatını kaybetti!

Siirt'te meydana gelen olayda, yatağında hareketsiz bulunan 3,5 aylık bebek ailenin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Talihsiz yavru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Conkbayır Mahallesi'nde dün evlerinde 3,5 aylık erkek bebekleri S.K.'nin yatağında hareketsiz olduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan S.K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. S.K.'nin cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla organlarından alınan numuneler Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz