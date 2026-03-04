35 ilde DEAŞ’e yönelik operasyon! 184 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Van, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin şüphelilerden 22'si tutuklandı, 33'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ÖRGÜT İÇERİSİNDE FAALİYET

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; geçmiş dönemlerde DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, haklarında aranma kaydı bulunduğu ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

"YAPILANMALARA KARŞI OPERASYONLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.