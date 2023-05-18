3.5 milyon liralık vurgun

Saadet zinciri bir yöntem olan 'Ponzi' yöntemiyle magazin, spor ve iş dünyasından toplamda 35 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen ve kendini "Mine Mumcu" olarak tanıtan Mine Özkan, bu kez devletin gizli elemanı olduğunu, bu sebeple cezaevinden salıverildiğini belirterek bir işkadını 3.5 milyon lira dolandırdı. Özel bir şirketin müşteri geliştirme uzmanı ve tango dans eğitmeni olan Burcu Ateş, geçtiğimiz yıl nisan ayında gerçek adı Mine Özkan olan Mine Mumcu ile ile tanıştı. Mine Maria adıyla tanınan Özkan, Ateş'e devlet sırlarını bildiğini, derin bağlantıları olduğunu, bu bağlantılar sayesinde gayrimenkul ihalelerine girebildiğini ileri sürdü. Bununla da kalmayan Özkan, tutuklandığında, gizli bir kimliği dolayısıyla hemen salıverildiğini iddia etti. Genç kadının güvenini kazanan Özkan, Ateş'e gayrimenkul ihalelerinden büyük kâr payı kazanabileceğini söyleyerek söylediği kişilere peyderpey para göndermesini söyledi. Ayrıca elden de altınlar veren genç işkadını, bir süre sonra kârını sordu. Net bir yanıt alamayan Ateş, parasını geri istedi. Özkan, paraları geri veremeyeceğini fakat elindeki lüks gayrimenkulü, kendisine devredeceğini, satıştan parasını alabileceğini söyledi. Satışa kadar senet isteyen Özkan'a inanan Ateş, 2.5 milyonluk senet imzaladı. Ancak bir süre sonra Özkan'a verdiği senedin icra takibine konulduğunu gördü. Dolandırıldığını anlayan Ateş, şikâyetçi oldu.