Zonguldak’ta 3,5 yaşındaki çocuk ip ile boğulmuş halde bulundu

Alınan bilgiye göre, evde yalnız olan ve annesi C.K'nin markete gittiği E.M.K. annesi eve döndüğünde ölmüş halde bulundu. E.M. K'nin boynunda ayakkabı ya da kapişon ipi olduğu değerlendirilen bir ip bulunduğu öğrenildi. 112'yi aramasının ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil olarak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenilirken, küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Annesinin feryadı üzerine komşuları olay yerine toplandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, annenin ifadesinin alındığı bildirildi. Anne ifadesinde dışarı çıkıp geldiğinde oğlunın boynunda ayakkabı ipi bulunduğunu ve ölmüş olduğunu gördüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan baba M.K. polis ekipleri eşliğinde hastaneye getirildi. M.K. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgunda gözyaşlarına boğuldu.