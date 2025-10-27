35 yıl 1 ay cezası bulunan firari su satış ofisinde yakalandı

12 Ocak 2018 tarihinden bu yana cezaevi firarisi olarak aranan ve hakkında 24 ayrı suç dosyası bulunan S.Ü.'nün Mamak ilçesinde saklandığı belirlendi. Ekipler, firariyi araştırmak amacıyla tespit edilen adresteki binanın alt katında faaliyet gösteren bir su satış ofisine girdi. Polis ekipleri, karşılarına çıkan ve kendisini kamufle etmeye çalışan kişinin, aradıkları firariye benzediğini fark etti. Kimlik sorgulaması yapılan şüphelinin aranan S.Ü. olduğu tespit edildi.

7 YILDIR DEPODA SAKLANMIŞ

Yapılan incelemelerde, S.Ü.'nün Dolandırıcılık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Tehdit, Resmi Belgede Sahtecilik gibi 11 ayrı suçtan arandığı, su satış ofisine girdiklerini yaklaşık 7 yıldır bu depoda saklandığı ve burada yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Yakalanan S.Ü., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.