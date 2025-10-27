Haberler Yaşam Haberleri 35 yıl 1 ay cezası bulunan firari su satış ofisinde yakalandı
Giriş Tarihi: 27.10.2025 14:12

35 yıl 1 ay cezası bulunan firari su satış ofisinde yakalandı

Ankara’da Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu, 7 yıldır firari olan ve hakkında 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü. kıskıvrak yakalandı. S.Ü.’nün Dolandırıcılık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Tehdit, Resmi Belgede Sahtecilik gibi 11 ayrı suçtan arandığı, su satış ofisine girdiklerini yaklaşık 7 yıldır bu depoda saklandığı ve burada yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

SENA UYANER
35 yıl 1 ay cezası bulunan firari su satış ofisinde yakalandı

12 Ocak 2018 tarihinden bu yana cezaevi firarisi olarak aranan ve hakkında 24 ayrı suç dosyası bulunan S.Ü.'nün Mamak ilçesinde saklandığı belirlendi. Ekipler, firariyi araştırmak amacıyla tespit edilen adresteki binanın alt katında faaliyet gösteren bir su satış ofisine girdi. Polis ekipleri, karşılarına çıkan ve kendisini kamufle etmeye çalışan kişinin, aradıkları firariye benzediğini fark etti. Kimlik sorgulaması yapılan şüphelinin aranan S.Ü. olduğu tespit edildi.

7 YILDIR DEPODA SAKLANMIŞ

Yapılan incelemelerde, S.Ü.'nün Dolandırıcılık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Tehdit, Resmi Belgede Sahtecilik gibi 11 ayrı suçtan arandığı, su satış ofisine girdiklerini yaklaşık 7 yıldır bu depoda saklandığı ve burada yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.
Yakalanan S.Ü., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
35 yıl 1 ay cezası bulunan firari su satış ofisinde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz