35 yıldır ahşap ve çeliğe şekil veriyor

Evli ve 3 çocuk babası Ünsal, 35 yıl önce hobi olarak ahşap ve çelik oyma sanatıyla ilgilenmeye başladı. Evinin bir odasında kurduğu küçük atölyesini daha sonra Sivas Zanaatkarlar Çarşısına taşıyan Ünsal, burada mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Nacak, baston, kemik tarak, sürahi, tespih ve tablo yapan Ünsal, ahşabı ve çeliği el işçiliğiyle sanat eserine dönüştürüyor. Ürünlerini ABD, Fransa, Almanya´nın yanı sıra Arap ülkelerine de gönderen Ünsal´ın çelikten ürettiği nacaklar büyük ilgi görüyor.

Ahşap ve çelik oyma ustası Hayati Ünsal, "Tamamen meraktan bir ustam bir çalıştığım kişi yok. Tamamen merakla başladım. İlk olarak bir tespih üzerine gümüş çakıyla başladım. Tornavida uçlarıyla, iğnelerle o zaman internet yoktu. Nasıl işlendiğini falan bilmiyorsun. Tamamen elimizdeki kara düzeni çevire çevire işlemeler yaptım. Ondan sonra bir mezardan çıkan tespih gördüm. Onda oyma desenleri vardı. Oyma desenlerinden ben tespihe çok meraklıydım. Oyma desenlerden saat çarklarından yaptığımız uçlarla oymaya başladım. Tabi malzemeler çıktı. Teknoloji ilerledi. Şuanda makinelerle devam ediyoruz. Dünyanın en sert çeliklerinden birisi olarak bildiğim makas çeliği, dövme çeliğin üzerine oymalar, işlemeler yapıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizi Sivas içinde gün yüzünden tutmaya çalışıyoruz. Gençlerimize sevdirmeye çalışıyoruz. Kemik tarağımız Sivas´ın en meşhurlarından birisiydi. Şimdi yeniden başladı. Onlara işleme, oyma atarak gelin tarağı şeklinde insanların zevkine göre işliyoruz, veriyoruz. Bastonumuz var. Bastonumuz şuanda meşhur. Ceviz ağaçlarından yaptığımız bastonlarımız var. Nacaklarımız var. Üzerlerine oyma işlemi yaparak gün yüzüne çıkartmaya çalıştık." dedi.

ÜRÜNLERİ YURT DIŞINA GÖNDERİYORUM

Ürünlerini yurt dışına da gönderdiklerini ifade eden Ünsal, "Genelde yurt dışına gönderiyoruz. Bastonlarımızı, nacaklarımızı Irak, Amerika, Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere´ye gönderdiğimiz, Filistin´e gönderdiğimiz malzemelerimiz oldu. Şehirden talebimiz çok fazla oluyor. İş adamlarından, meraklı insanlar, koleksiyon yapan insanlar, sanatı bilen insanlar talep ediyorlar. Bizde elimizden geldiğince en iyisini yapıp vermeye çalışıyoruz. Ben tespih üzerine işleme yapmaya devam edebilirdim. Yine tespih yapıyorum işleme üzerine ama dediğim gibi unutulmaya yüz tutmuş şeylerimiz vardı Sivas bıçağı gibi hep aynı klasikte kaldık. Biz boynuz üzerine oyma işlemi yaparak bunu Türkiye´ye dünyaya sevdirdik. Benim şuanda çoğu zaman ürünlerim en üst düzeyden tutun iş adamlarından, hepsinde vardır. Şimdi ustalarımız değişik modeller yapmaya başladı. O yüzden biz unutulmaya yüz tutmuşlarımızı gün yüzüne nasıl çıkarırız onun çabası içerisindeyim. Bizim Sivas´ta çömlekçilerimiz vardı. Şuanda yok. Ben bir çömlek işledim mesela bunlar güzel şeyler çocukluğumuzda olan şeyleri gün yüzüne çıkarıp ona bakmak zevk veriyor" diye konuştu. Atölyesinde çalışmalarını sürdüren Hayati Ünsal, ömrü yettiğince sanatını yaşatmak istiyor.