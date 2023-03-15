35 yıldır aralıksız oruç tutuyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve 37 yıldan bu yana market işletmeciliği yapan 55 yaşındaki Osman Ay, 35 yıldır hiç ara vermeden oruç tutuyor. 35 yıl önce sadece Ramazan'da değil, 3 aylarda oruç tutmaya başlayan Osman Ay, manevi olarak getirdiği huzurun yanı sıra, daha sağlıklı olduğunu fark edince, her gün oruç tutmaya başladı. Sadece Ramazan ve 3 aylarda oruç tutmadığını 365 günü oruçlu olarak geçirdiğini ifade eden Ay, "Gerçekten huzur ve sağlık bulmak isteyenler oruç tutsun" dedi.
ORUÇ SADECE AÇ KALMAK DEĞİLDİR
Orucun faydalarını saymakla bitmeyeceğini dile getiren Ay, "Sağlığa olan faydalarını doktorlar bile anlata anlata bitiremiyor. Birde manevi olarak verdiği huzur var. Oruç aç gözlülüğün zindanından tok gönüllülüğün sarayına yükseliştir. Oruç sadece aç kalmak değildir. Oruç kilo vermek için tutulmaz. Oruç tutunca her türlü şeyden kaçınmanız gerekir. Oruçla ilgili sayısız hadis var. Sağlığını ve manevi huzurunuz için eğer ki herhangi bir engeliniz yoksa Ramazan'ı iyi değerlendirin. Dinimizi yaşamalı ve yaşatmalıyız kültürümüzü maddi ve manevi değerlerimizi örf ve adetlerimizi korumalıyız.
Ramazan ayı bitincede aynı güzellikler ile iyi niyetler ile yolumuza devam etmeliyiz. Her zaman iyi insan iyi Müslüman olmaya çalışmalıyız, yetim ve öksüzleri sevindirmeliyiz. Yaşlıları evlerimize çağırarak onları mutlu etmeliyiz. Oruç tutarken biraz zorlanabiliriz fakat nefsimize yenik düşmemeliyiz. Ayrıca sizin aracılığınız ile deprem de hayatını kaybeden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar yakınlarına da sabırlar diliyorum. Rabbim bir daha bu gibi felaketleri yaşatmasın inşallah" diye konuştu.