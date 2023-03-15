35 yıldır aralıksız oruç tutuyor

ORUÇ SADECE AÇ KALMAK DEĞİLDİR

Orucun faydalarını saymakla bitmeyeceğini dile getiren Ay, "Sağlığa olan faydalarını doktorlar bile anlata anlata bitiremiyor. Birde manevi olarak verdiği huzur var. Oruç aç gözlülüğün zindanından tok gönüllülüğün sarayına yükseliştir. Oruç sadece aç kalmak değildir. Oruç kilo vermek için tutulmaz. Oruç tutunca her türlü şeyden kaçınmanız gerekir. Oruçla ilgili sayısız hadis var. Sağlığını ve manevi huzurunuz için eğer ki herhangi bir engeliniz yoksa Ramazan'ı iyi değerlendirin. Dinimizi yaşamalı ve yaşatmalıyız kültürümüzü maddi ve manevi değerlerimizi örf ve adetlerimizi korumalıyız.