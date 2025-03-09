350 gram uyuşturucu bağırsaktan çıktı!

Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen takipli Narkotik Faaliyeti neticesinde İran uyruklu F.R.E. (43) isimli şahsın Artvin iline sevk etmek üzere vücuduna gizlemiş olduğu uyuşturucu maddeler ile birlikte Ağrı Gürbulak Sınır Kapısından giriş yaptığı tespit edildi. Yapılan titiz, koordineli ve ısrarlı takipler neticesinde şüpheli şahıs 08 Mart 2025 günü saat 02.00 sıralarında Artvin Merkez Çayağzı Mahallesinde durdurulmuş ve şahsın tomografi ile yapılan iç beden muayenesi sonucu bağırsaklarında hayati tehlike oluşturacak şekilde 10 paket yabancı cisim tespit edildi.

Tespit edilen yabancı cisimler Artvin Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile şüphelinin bedeninden çıkarıldı. Çıkarılan paketlerin incelenmesi sonucunda içerisinde toplam 350 gram Metamfetamin maddesi olduğu tespit edilerek şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.