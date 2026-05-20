350 milyonluk vurgun yapan 13 şüpheli tutuklandı

Osmaniye
merkezli 12 ilde kendilerini sosyal yardım görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 13 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin telefonla ulaştıkları vatandaşlara sosyal yardımlaşma görevlisi olduklarını ve yardım edeceklerini söyleyerek banka bilgilerini ele geçirdikleri ortaya çıktı. MASAK verilerine göre ise şüphelilerin banka hesaplarında son 6 aylık dönemde yaklaşık 350 milyon liralık haksız gelir elde ettiği belirlendi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 24 GSM hattı, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 2 flaş bellek, 29 adet tabanca mermisi, 104 uyuşturucu içerikli ilaç ile çok sayıda kişisel veri ele geçirildi.