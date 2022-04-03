Haberler Yaşam Haberleri 350 yaşındaki çınar ağacı üzerinde "Allah" lafzı yer alıyordu! Koruma altına alındı
Giriş Tarihi: 3.4.2022 11:52

350 yaşındaki çınar ağacı üzerinde "Allah" lafzı yer alıyordu! Koruma altına alındı

AA
350 yaşındaki çınar ağacı üzerinde Allah lafzı yer alıyordu! Koruma altına alındı

Bartın'ın Ulus ilçesinde üzerinde Arapça harflerle "Allah" lafzı bulunan yaklaşık 350 yaşındaki çınar ağacı, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca "mistik anıt ağaç" olarak tescillendi.

İlçeye bağlı Köklü Köyü Muhtarı Hayri Açıkgöz, geçen yıl mezarlığın içindeki Ese Dede Türbesi'nin tarihi değere sahip olup olmadığını öğrenmek için Bartın Valiliğine başvurdu.

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme sırasında hemen yakında bulunan Doğu Çınarı ağacının gövdesinde Arapça harflerle yazılı "Allah" lafzı gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine inceleme başlatan Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, yaklaşık 350 yaşındaki ağacı "mistik anıt ağaç" olarak tescilledi.

Komisyonun raporunda, türbenin yanındaki bu ağaçla ilgili mistik bir inanış bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşlı ve çift taraflı kovuk gövde kısmının bir tarafından çıkan üç farklı sürgün, yıllar içinde kalınlaşmış ve bunlardan kovuk kısmına yakın tarafta bulunan ve eski gövde ile adeta kaynaşmış durumdaki genç gövdenin üzerinde büyük bir ur gelişmiştir. Yaşlı ağacın bu kısımlarına belirli açıyla bakıldığında Arapça harflerle 'Allah' lafzı görülmektedir. Ağacın 'mistik anıt ağaç' olarak tescil edilmesine, ağacın koruma alanının 19 metrekare olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

Muhtar Açıkgöz de gazetecilere, ağacın koruma altına alınmasına çok sevindiklerini dile getirerek, "Hele içinde bulunduğumuz ramazan ayında 'Allah' lafzının tescillenmesi bizleri çok mutlu etti." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
İyiliğin adı Büşra! Terk edilen bebeğe sütannelik yaptı
TMO Genel Müdürü Güldal: Gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanmayacak
Otel odasında ölü bulunmuştu: Midesinden çıkanlar şoke etti!
Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
Eve gelen EDS cezası, kıskançlık krizine yol açtı! Eşi ile arasına pelüş ayı girdi
Son dakika haberi: Ukrayna'dan barış müzakeresi açıklaması! 'Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir'
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
ARKADAŞINA GÖNDER
350 yaşındaki çınar ağacı üzerinde "Allah" lafzı yer alıyordu! Koruma altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA