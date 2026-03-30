358 bin öğrenci TÜGVA’nın ‘kitap kurdu’ için yarıştı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye genelindeki ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kitap Kurdu" yarışmasında 358 bin 485 öğrenci için sınav yapıldı. Geçen yıla göre katılımda, yüzde 39,85'lik artış yaşanan yarışmada, öğrencilere okudukları kitaplardan sorular yöneltildi. Sınavın sonucunda yapılan değerlendirmede birinci olan öğrenci, ailesinden bir kişiyle birlikte umreye gidecek. İkinci ise yine ailesinden bir kişiyle birlikte Balkanlar turuyla ödüllendirilecek. Üçüncülük elde eden öğrenciye de bilgisayar hediye edilecek. Yarışma kapsamında ilk 10'a giren diğer öğrencilere de çeşitli miktarda para ve hediye verilecek. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, ortaokul öğrencilerinin yaklaşık üç ay boyunca kitaplarını okuduğunu belirterek, bu yıl yaklaşık 360 bin başvuru aldıklarını, bu yoğun ilginin kendileri için gurur tablosu olduğunu söyledi.

KİŞİSEL GELİŞİME KATKI

Amaçlarının kitap okuma alışkanlığını çocuklara kazandırmak olduğunu belirten Beşinci, "Onların kendilerine, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bu kitaplardan etkilenmeleri, kültürel derinliğinin artırılması bu noktada çok kıymetliydi. Gençliğin kitaba olan heyecanı, coşkusu bizleri de heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.