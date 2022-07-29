3600 EK GÖSTERGE TABLOSU MESLEK MESLEK: 3600 ek gösterge kimlere verildi, ne zaman verilecek, hangi tarihten itibaren geçerli?

3600 EK GÖSTERGE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

2200 ek göstergesi olan 30 yıl çalışan bir memur 6470 lira olan emekli aylığı 3600 ek göstergeye çıktığında 1.391 lira farkla 6.861 lira olacak.

Emekli ikramiyesi de 197 bin 258 liradan 50 bin 149 lira artışla 247 bin 407 liraya çıkacak. Yine ek göstergesi 3000 olan bir öğretmenin ek göstergesi 3600'e çıktığında aylığı 1.234 lira artacak.

3600 EK GÖSTERGE EMEKLİ İKRAMİYESİNE YANSIMASI NASIL OLACAK?

İkramiyelerde yüzde 20 ile 22 arasında etkisi bulunacak. 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli ikramiyesi 44 bin 550 TL ile 50 bin lira arasında olacak. 3000 ek gösterge 3600'e çıktığında 197 bin lira olan emekli ikramiyesi 248 bin liraya yükselecek.