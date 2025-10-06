37 ilde siber suç operasyonu! 209 Şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet başsavcılıkları EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince, 37 ilde siber suçlarla yönelik 10 gündür düzenlenen operasyonlarda 567 şüpheli yakalandı, 209'u tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

MÜSTEHCEN ÇOCUK GÖRÜNTÜLERİ, YASA DIŞI BAHİŞ, DOLANDIRICILIK….

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, 'Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.