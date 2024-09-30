373 Nerenin Kodu? +373 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Dünyada herhangi bir ülkedeki bir telefon numarasına ulaşabilmek için o ülkenin alan kodunu bilmek şarttır. Dolayısıyla bütün ülkelerin birer kodu bulunur. Uluslararası alan kodları adını alan bu numaralar sayesinde yanlış arama yapılması önlenir. Örneğin, Rusya'nın alan kodu 7'dir. Bu ülkede bulunan telefonlar +7 tuşlanarak aranabilir. Rusya'ya yakın bir ülke olan +373 neresi, hangi ülkeye ait ve 373 nerenin kodu soruları da merak edilmektedir.

373 Nerenin Kodu?

373 alan kodu Doğu Avrupa'da bulunan Moldova'ya aittir. Ukrayna ve Romanya ile komşu olan Moldova Cumhuriyeti'ndeki sabit telefonu ya da burada bulunan bir cep telefonu numarasını aramanın yolu telefon numarasından önce Moldova'ya atanmış alan kodu olan + 373'ü tuşlamaktır.

Türkiye'den Moldova'daki Bir Telefon Numarası Nasıl Aranır?

Türkiye'den ya da dünyanın herhangi bir yerinden Moldova Cumhuriyetindeki biri ile sabit telefondan görüşme yapmak için öncelikle bu ülkeye ait olan uluslararası alan kodunu öğrenmek gerekir. Sovyetler Birliği dağılmadan evvel buraya bağlı olan Moldova'ya atanan uluslararası kod 373'tür. Cep telefonundan 373 alan kodunu tuşladıktan sonra yapılması gereken ise hangi şehir aranacaksa o şehrin telefon kodunu yazmaktır. Örneğin Moldova Cumhuriyetinin başkenti olan Kişinev'de bir sabit telefon aranacaksa Kişinev'e ait 22 kodu uluslararası alan kodundan sonra tuşlanmalıdır. Yani tuşlama "373 22" şeklinde olmalıdır. Bu numaraları yazmanın ardından yerel telefon numarası yazılarak istenilen görüşme gerçekleştirilebilir.

Moldova'da bulunan birinin cep telefonuna ulaşmak için ise uluslararası ülke kodu yeterlidir, şehir koduna gerek yoktur. Yani 373 ülke kodunun ardından cep telefonu numarası tuşlanarak doğrudan arama yapıldığında istenen sonuca ulaşmak mümkün olacaktır.