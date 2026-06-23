Haberler Yaşam Haberleri 38 bahisçi tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.06.2026

38 bahisçi tutuklandı

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
38 bahisçi tutuklandı
  • ABONE OL
Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasadışı bahis suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'i tutuklandı. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Şüphelilerin hesaplarında toplam 114 milyon lira para hareketliliği tespit edildi. Mali incelemeler ve teknik takip sonucunda şüphelilerin yasadışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KAHRAMANMARAŞ #JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
38 bahisçi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA