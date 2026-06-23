38 bahisçi tutuklandı

Kahramanmaraş
merkezli 16 ilde yasadışı bahis suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'i tutuklandı. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Şüphelilerin hesaplarında toplam 114 milyon lira para hareketliliği tespit edildi. Mali incelemeler ve teknik takip sonucunda şüphelilerin yasadışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.