Haberler Yaşam Haberleri 38 göçmen yakalandı! 2 organizatör tutuklandı
Giriş Tarihi: 1.11.2025 23:54

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 38 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Erzin uygulama noktasında durdurulan bir aracın gizli bölmesinde ülkemizde geçerli oturma izni bulunmayan 31 yabancı uyruklu göçmen yakalanırken, olayla ilgili 1 organizatör gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, Antakya-Kırıkhan yolu üzerinde durdurulan başka bir araçta 7 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Bu olayda da 1 organizatör yakalanarak mahkemece tutuklandı. Emniyet yetkilileri, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Öte yandan, emniyetin yapılan operasyonun videosunu Kurtlar Vadisi Gladio filminin müziği eşliğinde kamuoyu ile paylaşması dikkat çekti.

