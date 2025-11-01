38 göçmen yakalandı! 2 organizatör tutuklandı

Erzin uygulama noktasında durdurulan bir aracın gizli bölmesinde ülkemizde geçerli oturma izni bulunmayan 31 yabancı uyruklu göçmen yakalanırken, olayla ilgili 1 organizatör gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, Antakya-Kırıkhan yolu üzerinde durdurulan başka bir araçta 7 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Bu olayda da 1 organizatör yakalanarak mahkemece tutuklandı. Emniyet yetkilileri, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Öte yandan, emniyetin yapılan operasyonun videosunu Kurtlar Vadisi Gladio filminin müziği eşliğinde kamuoyu ile paylaşması dikkat çekti.