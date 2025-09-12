38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı

Bir hafta içinde Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 38 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit edilen 161 şüpheli yakalandı.

Çok sayıda ruhsatsız silah, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin huzur ve güvenliği için operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.