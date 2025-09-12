Haberler Yaşam Haberleri 38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 161 şüpheli yakalandı.

Bir hafta içinde Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 38 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit edilen 161 şüpheli yakalandı.

Çok sayıda ruhsatsız silah, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin huzur ve güvenliği için operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

