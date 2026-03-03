38 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon! 298 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince İstanbul, Şanlıurfa, Kars, Ankara, Denizli, Kayseri, Burdur, Amasya, Aydın, Hatay, Kırşehir, Edirne, Muğla, Yozgat, Çanakkale ve Tekirdağ merkezli olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Osmaniye ve Yalova'da FETÖ Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 298 şüpheli yakalandı, Yakalanan şüphelinin 182'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.

GÜNCEL YAPILANMANIN İÇERİSİNDE FAALİYET

Yakalanan şüphelilerin FETÖ'nün "Güncel Yapılanması, Eğitim Yapılanması, Finans Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar" içerisinde faaliyette bulundukları, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürdükleri, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştıkları, örgütün propagandasını yaptıkları, örgüte maddi destek topladıkları tespit edildi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.