38 yılda 3 eşini öldüren cani koca kan dondurdu! Öz kızına itiraf etti...

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, 38 yıl içinde 3 eşini öldüren cani Koca hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Necati Akpınar'ın "eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamedeki raporda Mutlu Menekşe'nin vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar, morluklar, omurunda kırık, beyninde kanama ve böbrek ile akciğerinde enfeksiyon tespit edildi. Cani koca Necati Akpınar'ın 3. eşini işkence ile öldürüldüğü ortaya çıktı.