38 yılda 3 eşini öldüren cani koca kan dondurdu! Öz kızına itiraf etti...

Olay, 30 Aralık 2022'de saat 15.00 sıralarında Saruhanlı İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Bağ direği imalatı yapan 58 yaşındaki Necati Akpınar, işletmesinin hemen bitişiğindeki evinde 1 ay önce dini nikahla yaşamaya başladığı Mutlu Menekşe ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Çıkan kavgada Akpınar, iddiaya göre, sert bir cisimle başından yaraladığı Menekşe'yi öldürdü. Havanın kararmasını bekleyen Akpınar, evine 30 metre mesafedeki metruk binanın girişinde çukur kazdı.
Necati Akpınar olaydan sonra tutuklandı. Necati Akpınar'ın 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak, 2003 yılında ise ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın 3 yıl önce Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, olaydan 1 ay önce de Mutlu Menekşe ile dini nikahlı yaşamaya başlamıştı.
KATİLİ ÖZ KIZI İHBAR ETMİŞTİ
Üvey annesini öldüren Necati Akpınar'ı kızı Alev Sevindik'in ihbar ettiği ortaya çıktı. Alev Sevindik'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde babasının üvey annesini gömeceği çukuru gösterdiğini ifadesinde anlatan Alev Sevindik polise gidip ihbarda bulundu.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Savcılık, 38 yıl içinde 3 eşini öldüren cani Koca hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Necati Akpınar'ın "eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamedeki raporda Mutlu Menekşe'nin vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar, morluklar, omurunda kırık, beyninde kanama ve böbrek ile akciğerinde enfeksiyon tespit edildi. Cani koca Necati Akpınar'ın 3. eşini işkence ile öldürüldüğü ortaya çıktı.