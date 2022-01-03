380 Kimin Numarası? 380 Nerenin Telefon Kodudur?

Hem ülkeler arası hem de şehirlerarası telefon kodları bulunmaktadır. Yurt dışında yaşayan ya da ülke içinde başka şehirlerde bulunan kişilere ulaşmak için telefonların ön kısmına o bölgeye ait telefon kodları yazılmalıdır. O kodlardan biri olan 380'dir. İşte, 380 kodu ile ilgili tüm detaylar…

380 Kodu Nereye Ait?

Her ülkenin kendine ait kodu var demiştik. Kodların hangi ülkeye ait olduğu da merak konusudur. 380 Ukrayna'ya ait telefon kodlarından biridir. Ukrayna'da bulunan yakınlarını aramak isteyenler ilgili telefonun başına 380 nolu kodu girerek arama yapmalıdırlar.

380 nolu kod Türkiye'de önüne 0 konularak kullanılan bir koddur. Düzce'ye ait olan 0380 nolu kod Ukrayna'ya ait olan kod ile karıştırılabilmektedir. Bu bakımdan +380 şeklinde aranan numaraların Ukrayna kaynaklı olduğu 0380 şeklinde gelen numaraların da Düzce'ye ait olduğu bilinmelidir.

380 Nolu Kod Hangi Durumlarda Kullanılır?

Ukrayna ülkesine ait bir kod olan 380, Ukrayna'da yaşayan biri aranmak istendiği takdirde kullanılması gereken bir koddur. Bu kod kullanılmadan Ukrayna'da yaşayan biri ile iletişim kurmak mümkün olmayacaktır.