38.CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI! Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN parkede karşı karşıya gelecek ve basketbol tutkunlarına büyük heyecan yaşatacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde ilk kez birbirine rakip olacak iki ekip, zafere ulaşmak için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Beko – Beşiktaş GAİN final karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?