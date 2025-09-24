38.CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI! Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN parkede karşı karşıya gelecek ve basketbol tutkunlarına büyük heyecan yaşatacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde ilk kez birbirine rakip olacak iki ekip, zafere ulaşmak için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Beko – Beşiktaş GAİN final karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye Basketbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası; Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda tarihlerinde ilk kez kozlarını paylaşacak.
Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde sarı-lacivertliler, siyah-beyazlılara karşı 4-1'lik üstünlük sağlayarak şampiyonluğa uzanmıştı.
Türkiye Kupası finalinde de Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 104-81 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.