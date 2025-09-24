Haberler Yaşam Haberleri 38.CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI! Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.9.2025 09:20

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde bu kez Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN sahne alacak. Sigorta Basketbol Süper Ligi ile ING Türkiye Kupası’nda 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan Fenerbahçe Beko, her iki turnuvada da ikinci olan Beşiktaş GAİN ile kupayı kaldırmak için karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri araştırılıyor: Fenerbahçe Beko – Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN parkede karşı karşıya gelecek ve basketbol tutkunlarına büyük heyecan yaşatacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde ilk kez birbirine rakip olacak iki ekip, zafere ulaşmak için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Beko – Beşiktaş GAİN final karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Basketbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası; Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapacağı mücadele, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

KUPADA İLK RANDEVU

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda tarihlerinde ilk kez kozlarını paylaşacak.

Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde sarı-lacivertliler, siyah-beyazlılara karşı 4-1'lik üstünlük sağlayarak şampiyonluğa uzanmıştı.

Türkiye Kupası finalinde de Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 104-81 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

