39 adrese fuhuş baskını!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, bazı müstehcen internet siteleri aracılığıyla Türk ve yabancı uyruklu kadınlara ev ve otellerde fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 20 şüphelinin suça karıştığını tespit etti.

FALINDA KISMET VAR DEYİP FUHUŞA GÖNDERMİŞ

Ahlak Büro Amirliği ekipleri kadınların fuhuş batağına nasıl düştüğünü de yaptığı araştırmayla gün yüzüne çıkardı. İddiaya göre fuhuş yapan bir kadın yanında arkadaşlarını fal baktırma bahanesiyle getiriyor. Falına bakılan kadına sana zengin kısmet var diyerek kandırılıyor. Bu şekilde müşteri olan kişilere pazarlanıyordu.

39 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis ekipleri çetenin yöntemi ve adreslerini belirledikten sonra Bakırköy, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz, Şişli, Üsküdar, Beşiktaş, Ümraniye, Esenyurt, Bahçelievler, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan'ın yanı sıra Muğla ve Artvin'deki 39 adrese 3 Ekim Cuma sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 4'ü yabancı uyruklu 14 kadın kurtarıldı. Adreslerde 27 cep telefonu, 26 sim kart, 5 bin 100 dolar, 3 bin 310 avro, 13 bin 150 lira ile mağdur kadınların isimlerinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TELEVİZYON PROGRAMINA DA KATILMIŞ

Öte yandan kurtarılan kadınlar arasında bir dönem televizyonda yayınlanan kıyafet yarışması programına katıldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.